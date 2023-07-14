"تموين الإسكندرية": تحرير 150 محضر للمخابز مخالفة بأنحاء المحافظة

وجهت إدارة الرقابة بمديرية التموين في الإسكندرية، برئاسة مؤنس محمد، اليوم الجمعة، عددًا من الحملات الموسعة بأنحاء المحافظة لضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد من المحاضر شملت تحرير 34 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما قامت إدارة تموين المنتزة بتحرير 39 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها "16 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار الخبز السياحى بالمخابز السياحية، إضافة إلي تحرير محضر إدارة محل لتجهيز البطاطس بدون ترخيص، وتحرير محضرين لعدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير عدد 29 محضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق.

وفي العجمي، قاد ابراهيم خلف، مدير إدارة التموين، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط 16 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها “6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن"، وتحرير محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية، وتحرير محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير 17 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 14 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق”.

كما قامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى، بعدد من الحملات أسفرت عن تحرير 39 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضر لبقال تموينى مخالف، تحرير محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، وتحرير 3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، وتحرير 4 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر، وتحرير 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 9 محاضر عدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر عدم استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما أسفرت الحملة التي قادها الدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة تموين وسط، عن تحرير 17 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وكذلك تحرير 10 محاضر استيلاء على المال العام لمخابز بلدية، تحرير محضر لبقال تموينى مخالف، تحرير محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كما قام المركز التموينى الشامل لحى غرب و الجمرك برئاسة محمد عادل مدير الادارة، و إشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيسة الرقابة، بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 35 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و تحرير عدد 6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، تم أتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.