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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: توافق على تعديل قانون الوصاية

الدكتور عمرو هاشم
الدكتور عمرو هاشم ربيع

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اللجان النوعية في المحاور الثلاثة سوف تعقد على مدار الأسبوع الجاري عدة اجتماعات لإعداد مقترحات نهائية في الموضوعات والملفات التي تمت مناقشتها على مدار جلسات الأسابيع الماضية.

وأضاف ربيع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "اجتماعات اللجان سوف تكون في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في أكتوبر، وهي اجتماعات للأعضاء فقط وغير متاح تغطيتها إعلاميا، في حين أن الجلسات سوف تستمر في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وهناك تغطية إعلامية مكثقة لكل ما يدور فيها، بمشاركة مجتمعية واسعة".

وتابع أن هناك موضوعات مبدئية تم التوافق عليها وتجري الآن اللجان المختصة تحديد النقاط الأساسية أو تفاصيل المقترحات ومنها تعديل قوانين الوصاية وإنشاء مفوضية عدم التمييز وتعديل النظام الانتخابي وقانون المحليات والعمل الأهلي، وفور الانتهاء سوف يرسها مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية ليعتمد بدوره هذه التوصيات أو يرسلها إلى الجهات المختصة كحكومة أو مجلس نواب.

الدكتور عمرو هاشم ربيع الحوار الوطنى مجلس أمناء الحوار الوطني الدستور الأكاديمية الوطنية للتدريب

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