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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شخص إثر طلق ناري بالخطأ شمال أسوان

طلق ناري
طلق ناري

شهدت قرية المحاميد بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، اليوم الجمعة، مصرع شاب إثر إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تنظيف سلاحه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وترجع التفاصيل إلى تلقي مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، إخطارًا يفيد بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ، وذلك أثناء تنظيف سلاحه الخاص، ما أدى إلى وفاته مباشرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وبانتقال الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته والتحريات الأولية تبيّن أن الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة  يدعي "محمود محمد أحمد محمد" وشهرته محمود "أبو دبرك " وعمره 30 عامًا ينتمى تحديدًا لمنطقة الحجز بقرية  المحاميد بمركز إدفو، وأنه أثناء تنظيفه لسلاحه الخاص وعن طريق الخطأ أطلق على نفسه طلقة نارية منه، وتوفيّ متأثرًا بإصابته مباشرة. 

وتم نقل الجثة لمشرحة إدفو شمال محافظة أسوان، وسيتم العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن لتسليمه إلى أهله وذويه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها. 

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