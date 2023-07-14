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الجمعة 14 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تنفيذ 84 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

حملات أمنية
حملات أمنية

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته المكبرة، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، والتي حققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ "84489" حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالي: (346) حكم جناية، "28704" أحكام حبس جزئي، "4835" حكم حبس مستأنف، "39652" حكم غرامة، و"10952" مخالفة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة البحث الجنائى أعمال البلطجة الأسلحة النارية والبيضاء الحملات الأمنية المكثفة السيطرة الأمنية بوزارة الداخلية حائزي الاسلحة حائزى الأسلحة النارية والبيضاء

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