الأمن العام يضبط 303 تجار مخدرات فى حملات بالمحافظات

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملاته، بالاشتراك مع مديريات الأمن وأجهزة البحث الجنائي بالمحافظات، التي حققت نتائج إيجابية على مدار الساعة.

وأسفرت جهود تلك الحملات فى مجال قضايا المخدرات عن ضبط (274) قضية مواد مخدرة بإجمالى (303) متهمين، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت (105,367 كيلوجرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (38,100 كيلوجرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,679 كيلوجرام)، كمية من مخدرالهيدرو وزنت (15,040 كيلوجرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (2,835 كيلوجرام)، كمية من مخدرالاستروكس وزنت (1,300 كيلوجرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,067 كيلوجرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (292 جراما)، و(6005) أقراص مخدرة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.