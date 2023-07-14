تقرير دولى: مباحثات قمة دول جوار السودان فى مصر «الأكثر أهمية منذ اندلاع الصراع»

أبرز موقع "أفريكا نيوز"، المختص بالشأن الإفريقي، أهمية مخرجات مؤتمر "قمة دول جوار السودان" التي انطلقت في القاهرة، أمس الخميس، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين.

وقال الموقع إن مؤتمر قمة دول جوار السودان يعد "أهم" قمة تتعلق بالسودان منذ تفجر النزاع الأخير، مشيرًا إلى اتفاق قادة الدول المشاركة في القمة المنعقدة في القاهرة على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية.

وأضاف: "اجتمع زعماء الدول الست المجاورة للسودان في العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس لإجراء محادثات السلام الأكثر أهمية، منذ اندلاع الصراع في الدولة الواقعة شمال شرق إفريقيا في منتصف أبريل الماضي، وحضر الاجتماع الذي استضافه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة إثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وإريتريا وجمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا".

وأشار الموقع إلى أهمية توقيت قمة دول جوار السودان، كونه جاء بعد فشل كل الوساطات التي استهدفت حل الأزمة، من بينها محادثات جدة التي عقدت بوساطة أمريكية، وتعثرها في وضع حد للقتال وإلزام طرفي الصراع باتفاقات وقف إطلاق النار.

ونقل الموقع عن الرئيس السيسي إعرابه عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في السودان، وإدانته الهجمات المتكررة على المدنيين ومرافق الرعاية الصحية ومنافذ الخدمة العامة، إلى جانب دعوته قادة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود في تقديم المساعدة الإنسانية اللازمة والإمدادات الغذائية والطبية في السودان للتخفيف من وطأة الأزمة على المدنيين الأبرياء.

وتابع: "تم الاتفاق على تشكيل آلية وزارية خاصة بالأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، وسيتم وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن حلولًا عملية وقابلة للتنفيذ، للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، من خلال التواصل المباشر مع مختلف الأطراف السودانية، بالتنسيق مع (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، محرر) والاتحاد الإفريقي".