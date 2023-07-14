بالأسماء.. 18 مصابًا إثر انقلاب ميكروباص بالفيوم

أُصيب 18 شخصًا بينهم 3 أطفال بإصابات متنوعة تراوحت بين كسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، ومتوسطة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، قرب مدخل جرزا بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ووجود عدد كبير من المصابين.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من شرطه النجدة، بانقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب على طريق أسيوط الصحراوي بدائرة مركز شرطة طامية، مما أسفر عن 18 مصابًا.

والمصابون هم: حسام عبدالمعز (9 سنوات)، وثريا بريك (43 سنة)، ووداد حسين (45 سنة)، ومحمود عبدالرازق (35 سنة)، ويوسف يوسف (35 سنة)، ومختار عبدالعليم (42 سنة)، ومحمود شحاتة (53 سنة)، ومحمد عبدالفتاح (61 سنة)، وأيمن مرسي (54 سنة)، وعبدالسلام مرسي (75 سنة)، ومحمد عبدالفتاح (6 سنوات)، وعبدالتواب حسان (57 سنة)، وعواد حسان (55 سنة)، ومحمد سيد (35 سنة)، وسيد محمد (38 سنة)، وزاهية عبدالكريم (45 سنة)، ورائد محمد (39 سنة)، وحسام عبدالمعز (9 سنوات).

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ 7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام؛ لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

وجرت إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.