"قومي المرأة" ينظم معسكرًا للتوعية حول الصحة النفسية وإدارة حالات العنف

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات معسكر لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة للتوعية عن الصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة، والتي ينظمها المجلس.

وأشار المجلس - في بيانٍ أصدره اليوم الجمعة - إلى أن المعسكر الذي يستمر لمدة أربعة أيام يهدف إلى دعم قدرات العاملين في خط استشارات شكاوى المجلس القومي للمرأة "رقم 15115" نفسيًا وتقنيًا؛ من خلال أنشطة تساعدهم لتفريغ الضغط ومنع الاحتراق الوظيفي وحمايتهم من إعادة الصدمة وأيضًا مدهم بمهارات تكنيكية في التعامل مع المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن وإدارة حالات العنف ضد المرأة التي يتلقونها يوميًا.

ويتضمن المعسكر مناقشة العديد من الموضوعات مثل المسؤولية والأدوار وتأثيرها على الصحة النفسية، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المتصلين.