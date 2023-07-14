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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"قومي المرأة" ينظم معسكرًا للتوعية حول الصحة النفسية وإدارة حالات العنف

القومي للمرأة
القومي للمرأة

انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات معسكر لمديري الحالة بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة للتوعية عن الصحة النفسية وإدارة حالات العنف ضد المرأة، والتي ينظمها المجلس.

وأشار المجلس - في بيانٍ أصدره اليوم الجمعة - إلى أن المعسكر الذي يستمر لمدة أربعة أيام يهدف إلى دعم قدرات العاملين في خط استشارات شكاوى المجلس القومي للمرأة "رقم 15115" نفسيًا وتقنيًا؛ من خلال أنشطة تساعدهم لتفريغ الضغط ومنع الاحتراق الوظيفي وحمايتهم من إعادة الصدمة وأيضًا مدهم بمهارات تكنيكية في التعامل مع المكالمات التي يستقبلها الخط الساخن وإدارة حالات العنف ضد المرأة التي يتلقونها يوميًا.

ويتضمن المعسكر مناقشة العديد من الموضوعات مثل المسؤولية والأدوار وتأثيرها على الصحة النفسية، وكيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المتصلين.

الصحة النفسية الخط الساخن العنف ضد المرأة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة شكاوى المجلس القومي حالات العنف قدرات العاملين

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