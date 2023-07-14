شعبة القصابين: 20% تراجع بأسعار اللحوم الحمراء عقب انتهاء موسم العيد

كشف هيثم عبد الباسط، عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية عن تراجع أسعار اللحوم بنسبة 20% بعد انتهاء موسم عيد الأضحى، مشيدًا بدور الدولة في طرح شوادر اللحوم خلال فترة العيد في القاهرة والمحافظات وهذا ما أدى إلى تراجع نسبي في الأسعار خاصة مع فترة إجازة الجزارين عقب انتهاء موسم العيد.

أسعار اللحوم الحمراء اليوم الجمعة بالاسواق

وأوضح عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار اللحوم البقري البلدي تتراوح بين 280 و350 جنيهًا بحسب المنطقة، في حين سجلت اللحوم الجاموسي نحو 250-270 جنيهًا واللحوم الضاني تراوحت بين 300 إلى 350 جنيهًا للكيلو، كما سجل كيلو اللحوم الجمالي نحو 200 جنيه.

وعن توقعات أسعار اللحوم خلال الفترة المقبلة، قال إن الشعبة أعدت روشتة بمجموعة مقترحات ومطالب لوضع تصور للمرحلة المقبلة للسيطرة على أسعار اللحوم الحمراء في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الأمن الغذائي المصري وتضمنت هذه الروشتة عدة محاور.

تراجع أسعار اللحوم الحمراء 20% بعد إجازة عيد الأضحى

وأضاف عبد الباسط، أن هذه المقترحات شملت فصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن وزارة الزراعة لأنها تمثل خط الدفاع الأول عن منظومة الغذاء الحيواني والمصدر الأساسي للدفاع عن المنظومة وتحتاج إلى اهتمام خاص، كما طالب مجلس إدارة الشعبة بطرح قانون يمنع تعليق اللحوم في الشوارع والحد من تعليقها وتعرضها للأتربة والتلوث والمساهمة في تغيير ثقافة المجتمع بعدم تداول اللحوم خارج المجزر أو محلات الجزارة.

وأوضح عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية أن المحاور أيضًا تم تحسين سلالة الماشية المصرية وإعادة تهجينها من الخارج باستيراد أبقار جيدة وغير مصابة من الخارج.

تفعيل منع ذبح صغار البتلو وإناث الأبقار

وطالب عضو شعبة القصابين بالغرف التجارية أن تفعيل قرارات وزارة الزراعة بمنع ذبح صغار البتلو من الأبقار والجاموس لحماية والحفاظ على السلالة المصرية المتبقية مع توفير أنواع بديلة من اللحوم المستوردة.

وطالب بإنشاء المجلس الأعلى للحوم والثورة الحيوانية بشكل عام خاصة في ظل أن الأزمات التي تواجه العالم بهدف حل أزمة الغذاء وتأمينه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هناك تحديات ومشاكل عالمية بسبب الغذاء ولابد من الانتباه إلى هذا الأمر خلال السنوات المقبلة، مطالبًا بتحديد هامش ربح للمربين من قبل الدولة للسيطرة على السوق.

وطالب بتدخل وزارة الزراعة كطرف أساسي للاستيراد العجول الحية واستغلالها والسيطرة على السوق فضلًا عن الاهتمام بتوفير الأعلاف ومشروع البتلو.