بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة غدا

تنطلق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022-2023، غدا السبت، والتي تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (29519) طالبا وطالبة مقسم على(103) لجان.

وأوضح سلومة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً.

ومن المقرر أن يؤدي غدا السبت الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 16 يوليو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وسيؤدي الطلاب يوم الإثنين 17 يوليو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 18 يوليو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 19 يوليو امتحان مادتي العلوم والتربية والفنية.

وينتهى الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).