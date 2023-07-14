ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة غدا

طلاب
طلاب

تنطلق امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام - لغات) "الدور الثانى" للعام الدراسى 2022-2023، غدا السبت، والتي تستغرق 6 أيام حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2023.

أكد أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بأن إجمالي الطلاب على مستوى المحافظة بلغ (29519) طالبا وطالبة مقسم على(103) لجان.

وأوضح سلومة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فوراً.

ومن المقرر أن يؤدي غدا السبت الطلاب في اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 16 يوليو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وسيؤدي الطلاب يوم الإثنين 17 يوليو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 18 يوليو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 19 يوليو امتحان مادتي العلوم والتربية والفنية.

وينتهى الامتحانات يوم الخميس 20 يوليو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).

أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيز امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية امتحانات الدور امتحان مادة اللغة العربية امتحان مادة اللغة العربي امتحان مادة الدراسات امتحانات الدور الثاني

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

وصلت لـ200 ألف دولار.. مزاد بدلة لطيفة يشعل مواقع التواصل

الاتصالات: 11.68 مليون مشترك بالهاتف الارضي خلال الربع الأول لـ2023

لليوم 316.. أقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

ضبط 550 كيلو دقيق ولحوم فاسدة فى مخزن بشبرا مصر

تفاصيل سقوط لص أجنبى فى فخ المباحث بمدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى