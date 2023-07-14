ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة بمشاركة 3000 متسابق

خلال الماراثون
خلال الماراثون

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الماراثون الذى أقامته محافظة القاهرة اليوم بمحور ياسر رزق فى إطار احتفالاتها بعيدها القومي تحت عنوان "ماراثون القاهرة" .

تضمن الماراثون الذى شارك فيه أكثر من 3 آلاف متسابق، سباقات للجري، والدراجات البخارية، والدراجات الهوائية وعروضًا فنية وفيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الرياضة.

شارك في الماراثون نواب المحافظ للمناطق الأربع الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، الدكتور السيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.

وحيا محافظ القاهرة المتسابقين المشاركين فى الماراثون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يحرص على دعم وتشجيع الموهوبين رياضيًا واتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية للحفاظ على مكانة مصر فى المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على مشاركته فى الماراثون ودعمه لكافة الأنشطة الرياضية التى تجرى على أرض العاصمة، مؤكدا أنه كان هناك حرص على أن يقام الماراثون على أحد إنجازات الدولة بمشاركة الشباب، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب فى كل ما يتم من إنجازات. 

- تبدأ القاهرة فى عيدها عامًا جديدًا يحتل فيه الشباب مركز الصدارة

 وأضاف "عبدالعال" أن اختيار نقطة بدء الماراثون بجوار أحد مواقع العمل الجاري لاستكمال هذا المحور ليرى الشباب ما يتم من جهد على أرض الواقع ويعرف أن كل الإنجازات التى تقوم بها الدولة تتم من أجله، ولتبدأ القاهرة فى عيدها عامًا جديدًا يحتل فيه الشباب مركز الصدارة، بالإضافة إلى تعريفهم بواحد من أهم الإنجازات العملاقة التى أقامتها الدولة فى وقت قياسي لتسيير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء.

وتضمن الماراثون المرور أعلى كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكباري، حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل، وانطلق الماراثون فى محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين، وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

ويبلغ طول محور ياسر رزق 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحوري سميرة موسى، وحسب الله الكفراوى.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إبراهيم صابر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الرياضة المصرية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية حركة المركبات محور صلاح سالم محور ياسر رزق محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

عبدالحليم حافظ "حي" في المغرب بفيديو "فائق البهجة"

دبلوماسى: التوافق بين الرئيس السيسى وأبى أحمد حول سد النهضة بارقة أمل جديدة

الاتصالات: 114.45 مليون مشترك بالهاتف المحمول والأرضى نهاية الربع الأول من 2023

الليثى: إشادة دولية بنجاح قمة دول الجوار لحل الأزمة السودانية

جولة سياحية للمشاهير.. فعاليات اليوم الثانى من مهرجان العلمين الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى