وزير الشباب ومحافظ القاهرة يشهدان ماراثون القاهرة بمشاركة 3000 متسابق

شهد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الماراثون الذى أقامته محافظة القاهرة اليوم بمحور ياسر رزق فى إطار احتفالاتها بعيدها القومي تحت عنوان "ماراثون القاهرة" .

تضمن الماراثون الذى شارك فيه أكثر من 3 آلاف متسابق، سباقات للجري، والدراجات البخارية، والدراجات الهوائية وعروضًا فنية وفيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الرياضة.

شارك في الماراثون نواب المحافظ للمناطق الأربع الدكتور إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، الدكتور السيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.

وحيا محافظ القاهرة المتسابقين المشاركين فى الماراثون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يحرص على دعم وتشجيع الموهوبين رياضيًا واتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية للحفاظ على مكانة مصر فى المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

ووجه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على مشاركته فى الماراثون ودعمه لكافة الأنشطة الرياضية التى تجرى على أرض العاصمة، مؤكدا أنه كان هناك حرص على أن يقام الماراثون على أحد إنجازات الدولة بمشاركة الشباب، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بمشاركة الشباب فى كل ما يتم من إنجازات.

- تبدأ القاهرة فى عيدها عامًا جديدًا يحتل فيه الشباب مركز الصدارة

وأضاف "عبدالعال" أن اختيار نقطة بدء الماراثون بجوار أحد مواقع العمل الجاري لاستكمال هذا المحور ليرى الشباب ما يتم من جهد على أرض الواقع ويعرف أن كل الإنجازات التى تقوم بها الدولة تتم من أجله، ولتبدأ القاهرة فى عيدها عامًا جديدًا يحتل فيه الشباب مركز الصدارة، بالإضافة إلى تعريفهم بواحد من أهم الإنجازات العملاقة التى أقامتها الدولة فى وقت قياسي لتسيير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء.

وتضمن الماراثون المرور أعلى كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكباري، حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل، وانطلق الماراثون فى محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين، وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

ويبلغ طول محور ياسر رزق 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحوري سميرة موسى، وحسب الله الكفراوى.