ads
الجمعة 14 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجزار: تم وجارٍ تنفيذ 1.4 مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة بتكلفة 607 مليارات جنيه

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والطرق، والمشروعات الخدمية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، وغيرها من المجالات التنموية، والتى تم تنفيذها خلال 9 سنوات، فى الفترة من 2014، حين تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية، وحتى الآن، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة عملت على توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على السكن في الريف والحضر، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يناسب مستوى دخله، مع إعطاء الأولوية للشباب وذوي الدخول المحدودة، وتوفير وحدات سكنية لذوي الدخول المتوسطة، وكذا إتاحة الوحدات الفاخرة لذوى الدخل الأعلى، بما يلبى طلبات جميع شرائح المجتمع، هذا بخلاف الوحدات السكنية البديلة التي تم تنفيذها لتسكين قاطنى المناطق غير الآمنة.

وأشار الوزير إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ نحو 1.4 مليون وحدة سكنية (الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة- جارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة) بمشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه، موضحاً أن الحصة الأكبر من الوحدات كانت من نصيب برنامج الإسكان الاجتماعى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 630 ألف وحدة سكنية بالبرنامج، ويجرى تنفيذ نحو 230 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 193 مليار جنيه، بينما احتل محور الوحدات السكنية البديلة لقاطنى المناطق العشوائية التي تم تطويرها المرتبة الثانية فى عدد الوحدات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 260 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ نحو 5.4 ألف وحدة أخرى، بتكلفة إجمالية 67.9 مليار جنيه، فى حين توزعت باقى الوحدات على مشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر- دار مصر)، والإسكان المتميز (جنة- الفيلات)، وذلك من أجل تلبية احتياجات جميع المواطنين فى الحصول على الوحدة السكنية الملائمة لهم.

الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 7 مليارات جنيه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الريف المصري الرئاسية حياة كريمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: الهزيمة من الأهلى سببها السحر الأسود من الخطيب

المحاكمات في أسبوع| تأجيل محاكمة المتهم بدهس حفيد شريفة فاضل وعارضة الأزياء سلمى الشيمي

مريض نفسيًا يطعن والدته بسكين حتى الموت فى كوم حمادة بالبحيرة

رئيس البعثة الأممية بالسودان: الأطراف المتحاربة مسئولة ويجب محاسبتها على الجرائم

الكندوز بـ300 جنيه والضأن بـ330.. أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم

بطلة العالم فى "التيك بول": العلمين الجديدة مكان رائع وسعيدة بالمشاركة فى المهرجان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عزيز نسين «2-2»

محمد العسيري

أنا وعمرو دياب وغنوتى المحبوسة

ماجد حبته

مصر والسودان ودول الجوار

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل شابا عند حاجز قلنديا العسكري شمال القدس

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى