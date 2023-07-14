عبدالقوى: لجان الحوار الوطنى تبحث توصياتها لتقديمها إلى مجلس الأمناء

قال طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الأربعاء الماضي، اتفق على عقد اجتماعات للجان المحاور المختلفة لمدة أسبوع يعقبها جلسات المناقشات لمدة أسبوع آخر، وأن يستمر هذا النظام "أسبوع لجان وأسبوع جلسات".

وأوضح "عبدالقوي" في تصريحات لـ"الدستور": «بناءً عليه، فإن الأسبوع المقبل ستنعقد اجتماعات اللجان المتخصصة، لمناقشة وتحديد توصيات ومقترحات كل لجنة لرفعها إلى مجلس الأمناء تمهيدًا لتقديمها إلى رئيس الجمهورية، ثم سيتم استكمال باقي الجلسات النقاشية الأسبوع بعد المقبل».