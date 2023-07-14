وزير الشباب يشهد انطلاق ماراثون القاهرة (صور)

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الماراثون الذي أقامته محافظة القاهرة، بمحور ياسر رزق، في إطار احتفالاتها بعيدها القومي ١٠٥٤ تحت عنوان "ماراثون القاهرة".

وتضمن الماراثون الذي شارك فيه أكثر من ٣ آلاف متسابق سباقات للجري، والدراجات البخارية، والدراجات الهوائية وعروضًا فنية وفيلمًا تسجيليًا عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الرياضة.

شارك في الماراثون نواب المحافظ للمناطق الأربع: إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، السيد حزين، مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من قيادات المحافظة.

وحيا اللواء خالد عبدالعال، المتسابقين المشاركين في الماراثون، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحرص على دعم وتشجيع الموهوبين رياضيًا واتخاذ الإجراءات والقرارت التي من شأنها النهوض بالرياضة المصرية للحفاظ على مكانة مصر في المحافل والمسابقات الرياضية الدولية.

ووجّه محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على مشاركته فى الماراثون ودعمه لكل الأنشطة الرياضية التي تجري على أرض العاصمة.

وتضمن الماراثون المرور أعلى كوبرى طه حسين الذي يعد عملًا هندسيًا فريدًا في مجال تشييد الكباري، حيث تم تشييده في ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل.

وانطلق الماراثون في محور ياسر رزق، مرورًا بكوبري طه حسين، وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

ويبلغ طول محور ياسر رزق 10,6 كم، ويربط بين محور صلاح سالم، والأوتوستراد، ومحوري سميرة موسى، وحسب الله الكفراوي.

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