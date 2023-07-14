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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

74 مخالفة تموينية متنوعة فى 4 مراكز بالدقهلية

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

حررت مديرية تموين الدقهلية 74 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات على الأسواق والمخابز بمراكز "طلخا - ومنية النصر - ونبروه - وتمى الأمديد"، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، ومكافحة الغش التجاري، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة التموين بالدقهلية السيد دايرة- في بيانٍ اليوم الجمعة- إن الحملات أسفرت عن تحرير 74 محضرًا تموينيًا متنوعًا في عدة مراكز بمدن المحافظة.

وشدد دايرة، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات.

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