كيف تتأثر الأبراج بظاهرة "عدم اكتمال القمر"؟

يتساءل الكثير من الناس عن طاقتهم خلال تلك الفترة التي يكون فيها القمر غير مكتمل وعلى شكل هلال. فهناك تأثيرات كبيرة لدخول القمر في محيط كوكب عطارد خلال تلك الفترة على مواليد جميع الأبراج الفلكية بشكل كبير. وقد خرج القمر من محيط كوكب أورانوس ودخل محيط كوكب عطارد منذ فجر اليوم، مما يجعل له تأثيرات كثيرة على مواليد الأبراج الفلكية المختلفة، وهو ما توضحه لنا عالمة الفلك وخبيرة الأبراج منى أحمد في تصريحات خاصة لـ "الدستور" من خلال التقرير التالي:

تقول: اليوم وغدا سوف تكون الطاقة قوية بشكل كبير، فبعد عدة أيام من الشعور بالكسل وعدم الرغبة في عمل أي شيء، سيؤثر القمر على مواليد برج الحمل الذين سيشعرون بالرغبة في المغامرة والتجارب الجديدة، وسيتلقون العديد من العزومات العائلية أو من الأصدقاء المقربين.

كوكب الزهرة خلال تلك الفترة يقترن بكوكب المريخ وهو يؤثر بشكل كبير على المشاعر ويجعل العاطفة قوية، فمن الممكن أن تصل رسائل أو مبادرات أو اعترافات للعديد من الناس.

وتضيف: سيكون هناك طاقة اندفاع وتسرع عند معظم موالد الابراج الفلكية، ولكنها سرعان ماتنتهي بسرعة نوعا ما.

سيكون هناك اختبار حقيقي للعلاقات العاطفية التي بدأت اخر شهرين اي في شهر مايو وشهر يونيو، ولكن بعضها سيؤول بالفشل لعدم نجاح أحد الشريكين في ذلك الاختبار وهنا سيقوم العديد من الناس بالقدرة على التمييز بين العلاقات الحقيقية من العلاقات العابرة.

وتستكمل: الطاقة في تلك الفترة وحتى آخر شهر يوليو بها عصبية و حدة كبيرة و واضحة يجب أن يأخذ الكل حذره من تلك الطاقة وأن يحسبوا كل كلامهم ومواقفهم مع الاخرين.

اليوم الجمعة هو يوم مناسب للجرى في الهواء الطلق ولعب الرياضة ولكنه غير مناسب لخلع الاسنان رغم انه من الممكن أن يشعر البعض بوجع في اسنانه والشعور بالصداع، او ارتفاع ضغط الدم او ارتفاع نسبة السكر.

وتستكمل: سوف تتأثر كل الأبراج بشكل متفاوت ولكن على رأسهم برج الثور وبرج العقرب وخاصة فيما يخص المال والعمل.

من الممكن أن يترك بعض الناس وظائفهم، أو يخسروا الكثير من الأموال، لذلك يجب أن لا يزعل بعض الناس من خسارة المال لأنها ستكون خير عليهم.

يجب أن يفهم مواليد جميع الأبراج الدرس الأيام المقبلة، ويعملوا على تغيير مسارهم خلال ربع السنة الأخير، وعدم التعلق بأي شيء من الماضي.