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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد شريف: مستمر لآخر يوم فى عقدى مع الأهلى

محمد شريف
محمد شريف

حسم محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بشأن مستقبله مع المارد الأحمر، مشددًا على أنه مستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

وسجل شريف الهدف الرابع ليساهم في انتصار الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1 في المباراة المؤجلة من الجولة 31 من بطولة الدوري.

وقال محمد شريف، في تصريحات تليفزيونية: "حققنا جميع الألقاب هذا الموسم وهدفنا أن ننهي الموسم بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف: "لدينا مباريات مهمة ونرغب في إنهاء الموسم بأفضل طريقة".

وأكمل: "في الموسم الماضي عانينا من إصابات عديدة وعدم توفيق ونجحنا في تعويض ذلك الموسم الحالي".

وأتم بشأن مستقبله: "عقدي مستمر مع الأهلي موسم آخر، وأحترم تعاقدي ومستمر حتى اليوم الأخير في عقدي".

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