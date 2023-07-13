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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس.. هل التصوف مقتصرًا على الرجال فقط؟.. حسن القاضى يُوضح (فيديو)

محمد حسن القاضي
محمد حسن القاضي

قال محمد حسن القاضي الباحث في الفكر الصوفي، ومدير مركز الإمام أبي الحسن الشاذلي؛ لإحياء التراث الصوفي، إن الناس اعتادوا عند قرائتهم في التصوف تقع أعينهم دائمًا على الرجال، مشيرًا إلى أن التصوف لي مقتصر على الرجال كما يشاع. 

وأضاف القاضي، خلال لقائه في برنامج "مع الناس"، المذاع عبر قناة الناس، أن هناك نماذج عديدة من النساء المتصوفات، فلدينا كتاب تحت مسمى "ذكر النسوة المتعددات الصوفيات" لأبي عبدالرحمن السلمي المتوفي سنة 412 هـ، مؤكدًا أن هذا الإمام كلما ذهب إلى بلدة وسمع عن امرأة متصوفة دوّن في كتابه هذه المرأة.

وأوضح القاضي، أن الإمام أبي عبدالرحمن السلمي، أحصى في كتابه ما يقرب من 80 امرأة من النساء المتعبدات الصوفيات.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

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