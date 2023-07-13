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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد عبدالدايم: نأمل وضع حلول منطقية واقعية لأزمة "السد"

آبي أحمد
آبي أحمد

قال د. أحمد عبد الدايم، الأستاذ بكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، إن رئيس وزراء أثيوبيا آبي أحمد “مجامل سياسيًا” بطبعه، لكن عند التطبيق على أرض الواقع يختلف الأمر كثيرًا.

أزمة سد النهضة

أضاف عبد الدايم، خلال لقائه ببرنامج “مصر جديدة” مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية “ETC” أنه يأمل أن يكون في الأربعة أشهر القادمة حلول وافعية منطقية سلمية لأزمة سد النهضة.

تحركات آبي أحمد

تابع أن التحركات الإثيوبية تشير إلى أن ذهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لأكثر من قمة عربية وإفريقية سبب مباشر في حرص آبي أحمد على السير على نفس الخُطى، حيث تسعى إثيوبيا إلى تحسين علاقاتها مع الجانب الإفريقي.

واختتم حديثه: "آبي أحمد أراد الحضور حتى يكون على علم جيد بما يحدث في المنطقة وما ستصل له القضية السودانية، لأن عدم استقرار السودان يعني عدم استقرار إثيوبيا ودول الجوار كافة".

أحمد عبد الدايم الدراسات الأفريقية اي تي سي مصر جديدة ضياء رشوان

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