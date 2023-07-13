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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 101 ألف 561 طن من القمح لمخازن الغربية بنسبة 98.7%

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن توريد 98.7% من المستهدف توريده من القمح المحلي لمخازن وصوامع المحافظة، حيث تم اليوم استلام 101 طن من القمح المحلي موزعة ما بين 66.178 طن من البنك الزراعي 35.383 طن من شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده إلى 172 ألف 209 أطنان من القمح المحلي بإجمالي نسبة 98.7٪ من المستهدف.

ووجه رحمي باستمرار تقديم الدعم لكافة المزارعين لاستلام محصول القمح داخل الجمعيات الزراعية ومواقع التخزين المنتشرة داخل مراكز المحافظة الثمانية، والبالغ عددها 22 موقع تخزين.

وفي سياق متصل وجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الوحدات المحلية ومباحث التموين باستمرار حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون.

توريد ١٠١ الف ٥٦١ القمح لمخازن الغربية بنسبة

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