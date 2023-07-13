يا ليلة RED.. معلول يوجع الزمالك بالهدف الثالث فى "قمة الكبار"

سجل علي معلول الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى الزمالك بالمباراة التي تجمعهما والمؤجلة من الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل علي معلول الهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس محمد صبحي بعدما ارتطمت بيده وسكنت الشباك.

وجاء هدف حسين الشحات الثاني في الدقيقة 35 من تسديدة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك على يسار الحارس محمد صبحي.

وسجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك.

جاء الهدف في الدقيقة الأولى بعد كرة طولية أخرجها حسام عبد المجيد بالخطأ قبل أن يخطف الشحات الكرة ويتقدم ويسددها في أقصى الزاوية اليسرى للحارس محمد صبحي.

وأرسل محمد مجدي أفشة تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول وارتطمت بالقائم الأيسر لمحمد صبحي، وخرجت من الملعب.

ولعب محمد مجدي أفشة كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك في الدقيقة الثامنة وأبعدها حسام عبدالمجيد من المنطقة قبل أن يسددها كهربا برأسه.

وسدد سيف الجزيري الكرة ناحية مرمى الأهلي في الدقيقة العاشرة ومرت الكرة بجوار القائم الأيمن.



وهدد الزمالك المرمى للمرة الأولى في الدقيقة 16 بعدما تسلم سيد نيمار تمريرة زيزو واخترق منطقة جزاء الأهلي وسدد الكرة بيمناه بين يدي الشناوي.