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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المفوضية الأوروبية بشأن تمديد اتفاق الحبوب: الكرة بملعب بوتين والعالم سيشهد على ما سيحصل

الحبوب
الحبوب

أعلنت المفوضية الأوروبية بشأن تمديد اتفاق الحبوب، اليوم الخميس، أن الكرة بملعب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعالم سيشهد على ما سيحصل. 

وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، فإن هناك مخاوف من أزمة غذاء عالمية تلوح في الأفق مع اقتراب صفقة الحبوب في البحر الأسود من الموعد النهائي. 

وكان قد أشاد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج ، بتركيا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية البلاد يوم الخميس، "للتفاوض بشأن ممر آمن" للحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود. 

وأضاف أن ارتفاع الأسعار والمشاكل في سوق الغذاء العالمي ستستمر حتى تنتهي الحرب الروسية في أوكرانيا.

كما أن اتفاق محفوف بالمخاطر تم التوصل إليه في الصيف الماضي للمساعدة في إطعام العالم معلق في الميزان بشأن ما إذا كان بإمكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كسر الجمود.

ومن المقرر أن تنتهي اتفاقية الحبوب في البحر الأسود، التي تسهل استخدام الموانئ الأوكرانية لشحنات الحبوب الغذائية وتصدير الأغذية والأسمدة الروسية خلال الحرب المستمرة، يوم الإثنين.

وكان الاتفاق العام الماضي إنجازًا مهمًا، بوساطة تركيا والأمم المتحدة ، والذي سمح لأوكرانيا بشحن 32.8 مليون طن متري من الحبوب، وذهب أكثر من نصف هذا التصدير إلى الدول النامية في جميع أنحاء العالم ، وتم قطعه خلال الغزو الروسي.

تعتبر كل من أوكرانيا وروسيا من الموردين الرئيسيين للحبوب الغذائية للعديد من البلدان في إفريقيا وغرب آسيا، وقد أثار الغزو في البداية مخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية إذا تم قطع هذا الوصول. بينما نجحت صفقة البحر الأسود في درء الأسوأ، عادت تلك المخاوف الآن مع اقتراب الموعد النهائي يوم الإثنين.

المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية اوروبا الكرة ملعب بوتين العالم

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