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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئاسة الجمهورية: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان

المستشار أحمد فهمي
المستشار أحمد فهمي

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، كواليس لقاء الرئيس السيسي برئيس وزراء إثيوبيا، قائلًا: لقاء الرئيس مع أبي أحمد تم بأجواء إيجابية وتعهدات بعدم الإضرار بمصالح مصر.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مداخلة هاتفية بقناة "TEN": "لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أبي أحمد، شهد أجواء إيجابية خلال استئناف المناقشات بينهما".

وأكد أن هناك رغبة من الجانب الإثيوبي أن تمثل سياسة مصر وتوجهها الثابت من أجل تحقيق ازدهار الشعبين والأمن والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن إثيوبيا تعهدت أن ملء السد خلال العام المائي الحالي لن يلحق أضرارًا بمصر والسودان ويوفي الاحتياجات المائية للبلدين، ونتطلع أن ينعكس ذلك على المفاوضات.

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