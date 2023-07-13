ضبط ٢١ طن مواد غذائيه و ٦ الاف عبوه منتجات غير صالحين للإستهلاك الآدمي بالغربية

وجهت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية ضربة موجعة بعد ضبط 21 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و6 آلاف عبوة منتجات غذائية ومشروبات غازية فاسدة ومنتهية الصلاحيه بمحافظة الغربية.

جاء ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتوجيهات المهندسة حنان عامر

مدير عام فرع الغربية.

حيث تم ضبط الآتي 20 طن مخلل به أعفان وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي ونصف طن حلاوة طحينية بها مادة غير مصرح بها.

ونصف طن كبدة فاسدة وغير مطابقة للمواصفات و6 آلاف عبوة منتجات غذائية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة الغربية وتم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأكدت المهندسة حنان عامر مدير عام فرع الغربية أن المهمة الاساسية للهيئة القومية لسلامة الغذاء هي حماية صحة المستهلك عن طريق التأكد من أن الغذاء المنتج، المصنع، الموزع أو المتداول في السوق يحقق أعلى معايير السلامة والصحة.

وأشارت إلى أن الهيئة تهدف إلى تحقيق غذاء آمن للمواطن ورفع الوعي والثقافة بالإشتراطات الواجب توافرها أثناء عملية تداول الغذاء منذ شرائه وحتى تناوله بالطريقة السليمة.

وفي سياق متصل شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية حملة مكبرة على أصحاب المخابز الذين يقومون ببيع الدقيق البلد المدعم في السوق حيث تمكنت الحملة من ضبط أكثر من 120 شيكارة دقيق بلدي مدعم بعدد من المخابز على مستوى المحافظة.

كان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين تلقى تقريرًا من مفتشي المديرية بتمكن حملة مكبرة من ضبط أكثر من 120 شيكارة دقيق بلدي يقومون ببيعها في السوق السوداء تم تحرير محاضر وأخطرت الأجهزة المعنية.