قبل الافتتاح الرئاسي.. مصادر: الانتهاء من تجهيزات مصنع غزل 4 بالمحلة

مع قرب الافتتاح الرئاسي لأول مصنع مطور في خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، تجري التجهيزات الخاصة على قدم وساق، في مدينة المحلة لتعود قلعة الصناعات الكبري لمكانتها وعرشها الذهبي مرة أخري، بتوجيهات ورعاية بالغة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك في أعقاب خسائر ضخمة تسبب فيها إهمال الحكومات السابقة لتطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبري، بعد أن شهدت أكبر نهضة تنموية صناعية في تاريخها.

وكشفت مصادر مطلعة عن الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالافتتاح الرئاسي لمصنع غزل 4 في مدينة المحلة الكبري وهو أو مصنع مطور في خطة تطوير الغزل والنسيج.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت زار المصنع عدة مرات مؤخرًا، وذلك لمتابعة التشغيل التجريبي للمصنع والاطمئنان علي جاهزيته للتشغيل الفعلي قبل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاح المصنع رسميًا.