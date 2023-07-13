الأسئلة تبدلت.. طلاب الثانوية العامة بمدرسة حامد جوهر بالغردقة يحررون شكوى

حرر عدد من طلاب الصف الثالث الثانوي شعبة علمى علوم لغات بلجنة مدرسة حامد جوهر بمدينة الغردقة، اليوم الخميس، شكوى بمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

وأكد الطلاب في شكواهم أنهم فوجئوا بخطأ عند تسليم البابل شيت باللغة العربية، والأسئلة لامتحان مادة الأحياء باللغة الإنجليزية، حيث من المفترض أن يكون البابل شيت باللغة الإنجليزية.

وطالب الطلاب في مذكراتهم، مراعاة الإجابات التي تم تظليلها في البوكليت بالقلم الرصاص، ومراعاة الإجابة عن الأسئلة المقابلة باللغة الانجليزية، كذلك مراعاة الطلاب الذين تم إجاباتهم في البابل شيت وعدم الإجابة في البوكليت.

وأشار الطلاب إلى أنه تم عمل محاضر خاصة بالواقعة لكل طالب باللجنة ولم ترفق بورقة الإجابة.