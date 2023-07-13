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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة السيسى بقمة دول جوار السودان خارطة طريق لإنهاء الأزمة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، إن استضافة مصر "قمة دول جوار السودان" تمثل خطوة متميزة لإنهاء الصراع فى السودان، وحقن دماء الأشقاء السودانيين، فى ظل التدهور الحاد للوضع الإنساني.

وأضافت "سلامة" أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال قمة دول جوار السودان، نالت إشادات من رؤساء الدول الإفريقية المشاركين فى القمة، حيث تضمنت الكلمة خارطة طريق لإنهاء الأزمة السودانية، حيث طالب الرئيس كل الأطراف السودانية بوقف التصعيد، والبدء دون إبطاء فى مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فورى ومستدام لإطلاق النار. 

وأكدت النائبة أمل سلامة أن خارطة الطريق المصرية تضمنت مطالبة كل الأطراف السودانية، بتسهيل المساعدات الإنسانية، وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية، ولموظفى الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم.

وأوضحت أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلى المرأة والشباب يهدف لبدء عملية سياسية شاملة، تلبى طموحات وتطلعات الشعب السودانى فى الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، فضلًا عن تشكيل آلية اتصال لوضع خطة عمل تنفيذية؛ للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.

وشددت النائبة أمل سلامة على دعم مصر المستمر للأشقاء فى السودان فى جميع المسارات الإقليمية والدولية، وحرصها الشديد على تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة ووحدة السودان ومؤسسات الدولية الوطنية، ووضع حد للخراب والدمار وعمليات القتل الناجمة عن الصراع، ورفض التدخلات الأجنبية التى تسعى إلى تأجيج عمليات القتل والدمار.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان حزب الحرية لقمة دول جوار السودان الأشقاء السودانيين

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