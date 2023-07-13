مؤشرات الأسهم بالأسواق الأمريكية تسجل خسائر حادة.. وارتفاع جديد للذهب

كشفت تقارير دولية عن تسجيل مؤشرات الأسهم بالأسواق الأمريكية خسائر حادة خلال تداولات هذا الأسبوع، وذلك عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أظهر موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المائل نحو تشديد السياسة النقدية. علاوة على ذلك، تسببت الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين في تدهور معنويات الأسواق. إذ تراجع مؤشر ستاندرد آند بورزS&P 500 بنسبة 1.16%، بقيادة قطاع الرعاية الصحية S&P HealthCare (-2.87%) وقطاع المواد (-2.01%) وقطاع تكنولوجيا المعلومات (-1.46%). كما انخفض مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 0.92% وكذلك مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.96%. بينما ارتفعت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.29 نقطة الذي استقر عند 14.83 نقطة، وهو أقل من متوسطه البالغ 18.40 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وفي أوروبا، خسر مؤشر STOXX 600 بنسبة 3.09%، بقيادة قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية (-4.72%)، وقطاع البناء والمواد (-4.21%)، وقطاع الرعاية الصحية (-4.17%). وجاءت غالبية الخسائر في جلسة الخميس (-2.34%) حيث هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكي والذي جاء مرتفعًا، مشيرًا إلى المزيد من تشديد البنك المركزي الأوروبي للسياسة النقدية في المستقبل.

وانخفضت المؤشرات الإقليمية الأخرى، بما في ذلك مؤشر DAX الألماني (-3.37%) ومؤشر CAC الفرنسي (-3.89%) ومؤشر FTSE MIB الإيطالي (-1.60%) ومؤشر FTSE 250 البريطاني (-2.24%).

فيما ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.30% على خلفية ضعف الدولار، حيث استقرت عند 1925.05 دولارًا للأونصة، لتوقف بذلك سلسلة خسائر دامت لثلاثة أسابيع، بعد أن أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة تباطؤ معدل نمو الوظائف الأمريكية بشكل أكثر من المتوقع خلال الشهر الماضي.