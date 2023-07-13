إصابة 9 في انهيار حائط بقرية الحوزة فى الأقصر

وقع حادث انهيار حائط بقرية الحوزة التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث انهيار حائط بقرية الحوزة بالمحاميد بحرى بمركز أرمنت التابع للمحافظة، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتم نقل جميع مصابي حادث انهيار الحائط إلى مستشفى حورس، وجارى الكشف عليهم بواسطة الفرق الطبية للإطمئنان على صحتهم، وصرف العلاج اللازم.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإجراء التحريات اللازمة للوصول إلى الأسباب وراءها، وكتابة التقرير اللازم حولها وحصر الخسائر أيضًا.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارى إخطار النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها بعد إجراء اللازم.