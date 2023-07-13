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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حزب المؤتمر السوداني: قمة دول الجوار تستهدف توحيد الرؤى لحل الأزمة

شريف عثمان، الأمين
شريف عثمان، الأمين السياسي بحزب المؤتمر السوداني

قال شريف عثمان، الأمين السياسي بحزب المؤتمر السوداني، إن هناك شق إنساني في الأزمة السودانية وهو نزوح عدد كبير من الشعب السوداني إلى مصر، فضلاُ عن إثيوبيا التي تعاني من صعوبة الأوضاع في بلادها.

وأضاف عثمان، خلال داخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن  مؤتمر قمة دول جوار السودان، والمنعقد في القاهرة، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهم للغاية في ظرف بالغ التعقيد تعيشه السودان.

 وأشار إلى أن مصر تربطها علاقات تاريخية مع السودان وأيضا علاقاتها الجيدة بدول الجوار والتي تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالأحداث في السودان، موضحاً أن الدول المشاركة في قمة دول جوار السودان لها مصلحة مشتركة في الوصول إلى حل للأزمة السودانية خاصة وأن الحاضرين للقمة رؤساء للدول المجاورة للسودان.

وأكد أن قمة دول جوار السودان، تستهدف توحيد الرؤية لحل الأزمة السودانية، حيث أن أكثر أطراف تمتلك كروت ضغط على طرفي النزاع هم دول الجوار. 

الأمين السياسي بحزب المؤتمر السوداني الأزمة السودانية مصر

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