يتصدر تويتر.. كيف تفاعل المصريون مع هاشتاج مهرجان العلمين؟

حدث جلل تشهده مصر في الوقت الحالي وهو مهرجان العلمين، الذي يعد أكبر مهرجان ترفيهي تشهده مدينة العلمين الجديدة، ويضم العديد من الأنشطة الثقافية والدينية ما دفع المصريين للتفاعل معه والبحث عنه إلى جانب حجز تذاكر المباريات به للاشتراك بها.

ينطلق المهرجان بنحو 12 نشاطًا متنوعًا ما بين رياضي وفني وترفيهي ومن بينها عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها قرابة 40 نجمًا من مختلف المجالات، وحفلات لفنانين عرب ومصريين، وعروض للطائراتن وبطولة للتجديف وغيرها من الفعاليات.

"الدستور" تتبعت اهتمام المصريين بالمهرجان على مدار الأيام الماضية.

وفق أداة جوجل تريند فقد تصاعد الاهتمام خلال فجر اليوم وتحديدًا في الساعة الرابعة، حيث بلغ 60 عملية بحث في الدقيقة والواحدة على جوجل، وخلال الساعة السابعة صباح اليوم وصلت معدلات البحث إلى 100 عملية بحث عن مهرجان العلمين في الدقيقة الواحدة.

ومن المتوقع أن يحقق المهرجان مكاسب استثمارية واقتصادية لمصر في قطاع السياحة تحديدًا، حيث ظهرت توقعات بأن تستقبل مصر مليون زائر من أجل متابعة الفعاليات على مدار 44 يومًا، وهي أكثر من شهر ونصف يتم فيها استقبال جنسيات مختلفة من سياح حول العالم.

كما نال المهرجان اهتمام من قبل المحافظات حيث تعد محافظة مطروح هي الأكثر بحثًا عن مهرجان العلمين على محرك البحث جوجل بموجب 100 عملية بحث في الدقيقة تلاها الجيزة 16 عملية بحث في الدقيقة ثم الإسكندرية والقاهرة بموبج 9 عمليات بحث في الدقيقة لكل منهما، وفي المرتبة الأخيرة الغربية بنحو 7 عمليات بحث في الدقيقة.

بينما توضح أداة Social Search المتخصصة في تحليل محتوى موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هناك 120 ألف تغريدة على هاشتاج مهرجان العلمين خرجت من 30 مستخدم على موقع التدوينات الصغير ما بين تغريدة وإعادة تغريد لمنشورات داعمة للمهرجان.

وتعد أحد الأنشطة الهامة التي من المقرر أن تعقد خلال فعاليات المهرجان هي الكرة الشاطئية، حيث بدأت شركة تذكرتي في حجز التذاكر المتاحة للمباريات التي من المقرر أن تعقد خلال أيام مهرجان العلمين التي تخص الكرة الشاطئية، والتي ستجذب مزيداً من السياح على النحو المتوقع.

ووفق أداة Hashtagify فأن هاشتاج مهرجان العلمين حقق انتشار بنسبة 48.9%، بينما تبلغ نسبة التغريد على مهرجان العلمين 98% باللغة العربية، وعلى صعيد الدول تعد مصر هي الأعلى في التفاعل على هاشتاج مهرجان العلمين بنسبة 60.97%، تليها السعودية بنسبة 30%.

ومن المقرر أن يقام حفل ختام للمهرجان خلال شهر أغسطس على مدار يومين من 24 إلى 26، وذلك من أجل توزيع جوائز يتم تقديمها للفائزين بالأنشطة المختلفة التي عقدت خلال أيام المهرجان في قطاعات مختلفة، وذلك تزامنًا مع بدء التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة.

وتقول أداة Tweet Binder المتخصصة في تحليل بيانات موقع تويتر أن التغريدات بدأت من 200 ألف ووصلت إلى 894 ألف تغريدة على هاشتاج مهرجان العلمين.

وبدأ التغريد على الهاشتاج في 6 يوليو الماضي بموجب 4 تغريدات في الدقيقة الواحدة، بينما يوم 7 يوليو وصل معدل التغريد إلى 47 تغريدة في الدقيقة الواحدة، وانخفض معدل التغريد ف اليوم التالي إلى 43 تغريدة، ووصل اليوم إلى 30 تغريدة في الدقيقة الواحدة.