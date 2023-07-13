ضبط 60 طن مستلزمات داخل مخزن للكيماويات بالشرقية

كلّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة احمد حسين مدير الادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين، حيث تم تحرير محضر رقم (١٢٢٢١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد مسئول عن مخزن الشركة الشرقية للكيماويات بالمنطقة الصناعية - انشاص الرمل لإدارة نشاط بدون ترخيص وضبط (٦٠) طن مستلزمات إنتاج ومواد خام المستخدمة في معالجة المياه والمنظفات، ومستلزمات انتاج بدون فواتير، مجهولة المصدر، وإدارته بدون ترخيص من الجهات المختصة.

كما تحرير محضر رقم (١٠٦٧٠) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية أولاد مهنا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، تحرير محضر رقم (١٠٦٧١) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل منظفات بناحية كفر ابراهيم لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

وتم تحرير محضر رقم (١٠٦٧٢) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائية بناحية كفر ابراهيم لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضه للبيع.

وتم تحرير محضر رقم (١٠٦٧٣) جنح مركز شرطة بلبيس ضد صاحب محل بقاله بناحية كفر ابراهيم لعدم وجود شهادة صحية سارية.