السيسى فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: اتفاق على تعامل جاد وشامل مع الأزمة

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اتفاق المشاركين في قمة دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.

وناشد الرئيس السيسي في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، الذي انعقد في القاهرة اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء الحرب.

وشدد على التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتشديد على أهمية عدم تدخل أي دول خارجية في الأزمة، وأيضًا التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها وانتشار عوامل الفوضى.

وأكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها بشكل جاد وشامل يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار.

وأيضًا أكد الرئيس السيسي الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السودان عبر أراضي دول الجوار بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية.