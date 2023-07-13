ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السيسى فى البيان الختامى لقمة دول جوار السودان: اتفاق على تعامل جاد وشامل مع الأزمة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اتفاق المشاركين في قمة دول جوار السودان على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.

وناشد الرئيس السيسي في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان، الذي انعقد في القاهرة اليوم الخميس برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار لإنهاء الحرب.

وشدد على التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في الشئون الداخلية والتشديد على أهمية عدم تدخل أي دول خارجية في الأزمة، وأيضًا التأكيد على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها وانتشار عوامل الفوضى.

وأكد الرئيس السيسي أهمية التعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها بشكل جاد وشامل يأخذ في الاعتبار أن استمرار الأزمة سيترتب عليه زيادة النازحين وتدفق المزيد من الفارين من الصراع إلى دول الجوار.

وأيضًا أكد الرئيس السيسي الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السودان عبر أراضي دول الجوار بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية.

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

أصحاب المحال المحترقة بعين شمس للنيابة: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى