الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديسة ثاؤدوسية

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الخميس، بذكرى استشهاد القديسة ثاؤدوسية ومن معها.

وبهذه المناسبة، قال كتاب السنكسار الكنسي إنه في مثل هذا اليوم، استشهدت القديسة تاؤدوسية والدة القديس أبروكوبيوس واثنان معها من الأمراء واثنتا عشرة امرأة . وذلك أن تاؤدوسية هذه لما سمعت أن ابنها قد صار مسيحيا وأن الملك عاقبه كثيرا حتى اشرف علي الموت ذهبت إليه لتراه.

وتابع: “فوجدت أنهم قد استحضروه من السجن وأنه قد شفي من جميع جراحاته فتعجبت ومن معها”.

وصاحوا جميعا قائلين : " نحن مؤمنون باله أبروكوبيوس " فأمر الملك بقطع رؤوسهم جميعا . ونالوا كليل الشهادة .