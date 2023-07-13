صور سيلفي وطبل وزمر.. طلاب الثانوية العامة يحتفلون بنهاية الامتحانات في الغربية

سادت حالة من السعادة الغامرة بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، بعد انتهاء امتحانات اليوم الأخير، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق، وطلاب العلمى علوم امتحان الأحياء، وعلى الرياضيات امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وبالزغاريد والثلوج الصناعية والطبول، احتفل الطلاب بنهاية الامتحانات، وسط حالة من الفرحة الكبيرة، معربين عن سعادتهم بالغناء أمام اللجان والتقاط الصور التذكارية أمام اللجان.

وسادت حالة من الفرحة بين الطلاب الذين أطلقوا الزغاريد فرحا بانتهاء الامتحانات، كما احتفلوا بالألعاب النارية والشماريخ، والطبلة، وتوقفت الحركة المرورية بالشوارع التي تضم لجان الثانوية.

من جهته، أكد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية شكاوى رسمية من طلاب الصف الثالث الثانوى العام حتى الأن، حول أى مشكلات بامتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

وأوضح حسن أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الغربية، 41 ألفا و41 طالبا وطالبة 22 ألفا و606 طلاب بالشعبة العلمية قسم علوم و4 آلاف و977 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية قسم رياضة ، و13 ألفا و348 طالبا وطالبة للشعبة الأدبية و110 طلاب للدولي، وذلك داخل 116 لجنة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، و59 لجنة موزعة على قطاع المنصورة.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية (الدور الأول)، امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، في ختام امتحانات الثانوية العامة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات.

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