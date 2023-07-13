محافظ أسيوط يناقش آخر مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحسين جودة حياتهم في القطاعات المختلفة والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير كافة الإمكانات لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن ودخولها الخدمة لتعظيم الاستفادة من المشروعات، مشيراً إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات أو الأراض المقترحة لتنفيذ باقي المشروعات للتأكد من كونها تتم طبقاً للمواصفات والمعايير الفنية المقررة بالتنسيق والتعاون مع كافة القطاعات المنفذة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ، واللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع الصعيد بدار الهندسة ، وسوزان محمد راضي مدير وحدة تطوير الريف المصري ومسئولى جهاز التعمير المنفذ للمشروعات ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والاحياء ومديري القطاعات المختلفة وشركات المرافق .

وقد استعرض اللقاء ؛ نسب التنفيذ ومراحل العمل في كل مشروع على حدى وفقاً لتقرير دار الهندسة والتي يتم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة خلال لمرحلة الاولى للمبادرة فضلاً عن ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية والاجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وأكد المحافظ على إلزام مسئولي القطاعات والشركات المنفذة بنهو الأعمال في المشروعات المختلفة وفقاً للمدة الزمنية المحددة والمواصفات والمعايير المقررة على أن يتم الاستمرار في متابعة أعمال التنفيذ من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والقرى ميدانياً بمشاركة دار الهندسة ، مشدداً على إزالة كافة المعوقات والعقبات التي قد تواجه الشركات المنفذة وأعمال التنفيذ في أسرع وقت ودفع وتيرة العمل بكافة الطرق الممكنة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات وتطوير للخدمات وتحسين جودتها في هذه القرى ، مشيراً إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارية سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمعدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ .

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن حياة كريمة تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروع بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليار و230 مليون جنيه ومياه الشرب 149 مشروع بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه والابنية التعليمية 131 مشروع (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروع بتكلفة 4 مليار و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 مليون جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروع بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروع والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروع والاتصالات 149 مشروع ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين ( اسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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