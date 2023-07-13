تورتة أمام المدرسة.. "ولاء" تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها في آخر أيام الثانوية بالإسكندرية

فاجأت "ولاء" شقيقتها "رودينا" أمام لجنة مدرسة هدى شعراوي الثانوية بنات بالإسكندرية، حيث أحضرت تورتة للاحتفال بعيد ميلاد شقيقتها في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة.

وقالت ولاء سامح، لـ"الدستور"، إن اليوم يوافق عيد ميلاد شقيقتها، وأرادت أن يكون احتفال هذا العام مميزًا، حيث تحتفل بعيد ميلادها مع انتهاء الامتحانات في نفس الوقت.

وأضافت أن شقيقتها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال السنة الدراسية، وفي أيام الامتحانات التي امتدت لشهر كامل، لذا حرصت على أن تقدم لها شيئًا بسيطًا يُسعدها.

وعبّرت رودينا سامح، عن فرحتها باحتضانها لشقيقها، مشيرة إلى أنها تفاجأت باحتفال عيد الميلاد وهو ما أسعدها للغاية، خاصة مع انتهاء الامتحانات.

وقالت لـ"الدستور": "الحمد لله امتحان الأحياء كان حلو، وحليت كويس وهعرف احتفل بعيد ميلادي".

وودّع طلاب وطالبات الثانوية العامة، آخر أيام امتحانات العام الدراسي 2023، اليوم الخميس، حيث أدى طلاب القسم العلمي شعبة "رياضة" امتحان مادة الجبر والهندسة، فيما أدى طلاب القسم العلمي شعبة "علوم" امتحان مادة الأحياء، كما أدى طلاب القسم الأدبي امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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