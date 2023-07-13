أبوالغيط: ندعو للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية

أكد الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة اهتم ببحث سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان كأحد أهم أولويات الجامعة.

وأضاف أبوالغيط خلال كلمته بقمة دول جوار السودان: "يجب دعم مسار سياسي شامل بمشاركة الأطياف السودانية، ما يحقق تطلعات الشعب في السلام والتنمية".

وأوضح المحددات الأساسية للموقف العربي والتي قد يمكن أن تساعد في الحل الإقليمي، قائلًا: "الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، ومعارضة التدخل الخارجي والتضامن الكامل مع السودان لصون سيادته".

وتابع: "يجب دعم مسار جدة الساعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام يسمح باستئناف العملية الانتقالية والتأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأزمة وتبعاتها الأمنية، وبالتالي من الضروري أن تكون في قلب عملية التفكير في حل للخروج من الأزمة".

وشدد على ضرورة دعم مسار سياسي سوداني شامل يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويكون هناك تفكير في انعقاد مبادرات مشابهة واستقطاب الدعم الدولي لها.

تعقد القمة برئاسة مصرية ومبادرة تستهدف إنهاء الصراع في السودان وخروج السودان من مأزقه الراهن، والحد من الآثار السلبية على الدولة الوطنية السودانية ودول الجوار.