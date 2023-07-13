ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبوالغيط: ندعو للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية

الدكتور أحمد أبو
الدكتور أحمد أبو الغيط،

أكد الدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة اهتم ببحث سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان كأحد أهم أولويات الجامعة.

وأضاف أبوالغيط خلال كلمته بقمة دول جوار السودان: "يجب دعم مسار سياسي شامل بمشاركة الأطياف السودانية، ما يحقق تطلعات الشعب في السلام والتنمية".

وأوضح المحددات الأساسية للموقف العربي والتي قد يمكن أن تساعد في الحل الإقليمي، قائلًا: "الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها وتجاوز الصعوبات التي تواجهها، ومعارضة التدخل الخارجي والتضامن الكامل مع السودان لصون سيادته".

وتابع: "يجب دعم مسار جدة الساعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام يسمح باستئناف العملية الانتقالية والتأكيد على أهمية دور دول الجوار التي تواجه الأزمة وتبعاتها الأمنية، وبالتالي من الضروري أن تكون في قلب عملية التفكير في حل للخروج من الأزمة".

وشدد على ضرورة دعم مسار سياسي سوداني شامل يحقق تطلعات الشعب السوداني، ويكون هناك تفكير في انعقاد مبادرات مشابهة واستقطاب الدعم الدولي لها.

تعقد القمة برئاسة مصرية ومبادرة تستهدف إنهاء الصراع في السودان وخروج السودان من مأزقه الراهن، والحد من الآثار السلبية على الدولة الوطنية السودانية ودول الجوار. 

أبو الغيط السودان قمة دول جوار السودان حرب السودان الجامعة العربية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى