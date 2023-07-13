وزير التنمية المحلية يتابع مع محافظ المنوفية مستجدات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء متابعة للموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظات، للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين، وكذا الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبعض الملفات الهامة بالمحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء على أهمية بذل أقصى جهد لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحل أي مشكلات.

- الخطة الاستثمارية للمحافظة بلغ إجمالي تكلفتها حوالي 517 مليون جنيه

وتابع اللواء هشام آمنة خلال اللقاء سرعة الانتهاء من استكمال باقي المشروعات المقرر تنفيذها من الخطة الاستثمارية للعام الماضي 2022 - 2023 للمحافظة والتي بلغ إجمالي تكلفتها حوالي 517 مليون جنيه، كما تم استعراض المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2022 - 2023 وتتضمن مشروعات دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، وتطرق الوزير الى خطة المحافظة في مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على المتابعة الدورية لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها بدقة عالية لخدمة المواطنين، كما يتم التركيز على دفع عجلة الأعمال في مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمي ، فضلاً عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ المنوفية آخر المستجدات الخاصة بمشروعات البرنامج القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها على أرض المحافظة ، ومتابعة جهودها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات التنموية والخدمية ضمن البرنامج القومي لسرعة تنفيذ المشروعات المستهدفة.

- متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة "

وأشار اللواء هشام آمنة إلى متابعة القيادة السياسية لكافة التطورات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى مع جودة تلك المشروعات وسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين ، مشيرا إلى الاجتماعات الدورية لرئيس مجلس الوزراء مع الوزراء المعنيين بمتابعة تنفيذ حياة كريمة، لسرعة إزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ بما يساعد في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإحداث نقلة نوعية في حياتهم.

وأكد وزير التنمية المحلية على تقديم الدعم الكامل للمحافظة للسير بخطي متسارعة نحو تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ، ومتابعته المستمرة عبر فريق الوحدة التنفيذية لحياة كريمة بالوزارة ، للتأكد من سرعة دخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها ، مشيراً الي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في قري الريف.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى الجولات الميدانية التى يقوم بها فخامة الرئيس السيسى لقرى "حياة كريمة" للتعرف على آراء المواطنين حول المشروعات المنفذة بالمبادرة الرئاسية ومتابعة تقديم الخدمات عبر مجمعات الصحة والخدمات الحكومية والزراعية.