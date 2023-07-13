عبدالغفار: حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 7 ملايين خدمة مجانية للمواطنين خلال 18 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 7 ملايين و185 ألفا و633 طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الأربعاء 12 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 183 ألفا و86 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 523 ألفأ و289 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ53 ألفا و578 طفلا، فيما قدمت الحملة 554 ألفًا و242 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 55 ألفا و756 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و6 آلاف و86 ألفا و109 خدمات لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 26 ألفا و834 مواطنا ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ156 ألفا و841 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 210 آلاف و418 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 150 ألفا و121 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 988 ألفا، و934 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 912 ألفا، و12 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 3 ملايين و254 و223 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 30 ألفا و190 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 700 ألف و850 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».