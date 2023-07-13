ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: جرائم القتل تتزايد بمناطق 48 دون حسيب أو رقيب

المطران
المطران

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم بأنه يؤلمنا ويحزننا ما نلحظه من استمرار وتصاعد دراماتيكي في جرائم القتل المروعة في مناطق الـ48،فبتنا نشهد وبشكل يومي تقريبا جرائم مروعة وإطلاقا للرصاص وقتل إجرامي دون أي وازع أخلاقي أو إنساني.

وتساءل رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، هل وصلنا إلى مرحلة نعد فيها عدد ضحايا جرائم القتل وهم في الواقع ليسوا أرقاما على الإطلاق. وهل وصلنا إلى مرحلة لا يمكننا فيها أن نفعل شيئا لوقف هذه الظاهرة.

واستطرد المطران عطا الله حنا، بيانات شجب واستنكار ومظاهرات واعتصامات ولكن شيئا لم يتغير لا بل هنالك تفاقم في أعداد أولئك الذين هم ضحايا هذه الجرائم المروعة، ونحن إذ نعزي ذويهم ونتضامن ونواسي العائلات الثكلى فإننا نطرح تساؤلا أمام كافة الجهات المسؤولة والمعنية إلى متى سوف تستمر هذه الجرائم؟

وتابع"حنا"، إلى متى سوف تستمر ثقافة الانتقام والعنف؟ وإلى متى سوف يستمر هؤلاء القتلة والمجرمون الذين اصطلح على تسميتهم (بمافيات الإجرام ) بارتكاب جرائمهم؟ وإلى متى سوف يستمرون في إجرامهم دون أي وازع إنساني أو أخلاقي.

ولفت المطران عطا الله حنا، أن السلطات الأمنية والشرطية تتحمل مسؤولية كبيرة ولكن وجب أيضا على أبنائنا أن يكونوا، اليوم، أكثر حرصا وألا يورطوا أنفسهم مع هذه المافيات بأي شكل من الأشكال .

ونوه رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، فباتت سياسة الابتزاز والخامات منتشرة بشكل غير ملحوظ، وباتت هنالك حاجة ملحة من شخصياتنا الوطنية والاعتبارية والدينية إلى إطلاق المبادرات الخلاقة الهادفة إلى معالجة هذه الآفة، والتي أصبحت كابوسا ولربما تكون في وقت من الأوقات مشروع تهجير لأبناء شعبنا في ظل حالة الرعب والخوف التي يعيشها الكثير في مدننا وقرانا في الداخل.

وأكد أننا نندد ونستنكر باستمرارية هذه الجرائم وندعو إلى مواقف عملية ومبادرات خلاقة لوضع حد لهذه الجرائم المروعة التي تدخل الألم والحزن إلى الأسر المكلومة، لا بل إلى مجتمعنا كله فبات الكثير يشعرون بعدم الاطمئنان والشعور بانعدام الأمن والأمان في ظل استمرارية هذه الجرائم والتي يعتبرها المحرومون بأنها من بطولاتهم لتحقيق أهدافهم ومآربهم.

اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس ارتكاب جرائم الاطمئنان المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية ل المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية المطران عطا الله المطران عطا الله حنا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

سها الجندى تعرض تفاصيل إطلاق "شركة المصريين في الخارج"

انخفاض كبير فى الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى خلال شهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى