مصرع مواطن صدمه جرار زراعي في الشرقية

لقى مواطن مصرعه؛ بسبب تعرضه لحادث جرار زراعي صدمه في طريق "كفر صقر - أولاد صقر" بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول "أحمد. س. م"، 20 سنة، مقيم بمركز كفر صقر، جثة هامدة.

و كشفت التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التي أودت بحياته، إثر تعرضه لحادث جرار زراعي صدمه في طريق "كفر صقر- أولاد صقر"، بمركز كفر صقر.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.