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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"وزير الزراعة" يبحث مع السفير المجرى بالقاهرة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

التقي السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و"أندراش كوفاكش"، السفير المجري بالقاهرة، لبحث وتعزيز التعاون المشترك في القطاع الزراعي بين البلدين.

واستهل الجانبان اللقاء بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الفترة الماضية، والتي من بينها زيادة التبادل التجاري المصري المجري من السلع الزراعية المختلفة، وذلك بناءً على التقارير الرسمية التي تصدر من الجهات المعنية بكلا الدولتين.
حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في الميزان التجاري الزراعي خلال العامين الماضيين بين البلدين ولصالح مصر، ففي عام ٢٠٢٢ بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلى المجر نحو ١٤ مليون يورو بنسبة زيادة تقدر بنحو ١٢٤٪ عن عام ٢٠٢١، فضلًا عن تضاعف حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الأول من العام الجاري ٢٠٢٣، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو ١٠٨٪.

وأكد القصير، خلال اللقاء، على متانة وتفرد العلاقات المصرية المجرية في شتي المجالات، وخاصة المجال الزراعي الذي حظي بتكثيف اللقاءات الفنية والمشاوات والاجتماعات بين الجانبين المصري والمجري من خلال اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، حيث يتعاون الجانبان في مجال تقييم تقاوي الخضر المجرية تحت الظروف المصرية، كما يتم التعاون في استخدام التكنولوجيات الحديثة لترشيد مياه الري من خلال المراكز البحثية والشركات المجرية العاملة في هذا القطاع.

وأعرب وزير الزراعة عن حرصه على تقديم كامل الدعم للمستثمرين والشركات المجرية العاملة في مصر، وتذليل كل العقبات التي تواجه هذه الشركات.

من جانبه، أشاد السفير المجري بمستوي التنسيق الراقي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن هناك شركات مصرية ترغب في أن تكون المجر مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الأوروبية.
وأعرب السفير عن رغبته في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مصر وموقعها الجغرافي وخاصة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون مركزًا لتسويق المنتجات المجرية في المنطقة والقارة الإفريقية.
وحضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسي، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

-وزيرالزراعة يبحث السفير المجرى بالقاهرة تعزيز التعاون الثنائي بين

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