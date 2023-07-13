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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التموين: تحرير 365 محضرًا تموينيًا وضبط 1200 لتر مواد بترولية و84 شيكارة دقيق بلدى لإعادة بيعها بالسوق السوداء بالمنوفية

عاطف الجمال
عاطف الجمال

كشف المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، عن 
تحرير 365 محضرًا تموينيًا، وضبط 1200 لتر مواد بترولية، و84 شيكارة دقيق بلدى، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وذلك فى ضوء جهود الدولة المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار حفاظاً على حقوق المواطنين. 

جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التى شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين متتاليين، للمرور على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظاً على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام.

من جانبه، أوضح الجمال أن المحاضر التموينية تنوعت بين 170 محضر مخالفات مخابز و195 محضر مخالفات أسواق، ومن أبرز المحاضر التي تم تحريرها محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن طلمبة وقود دون ترخيص، بناحية زاوية رزين، لقيامه بتجميع كمية قدرها 1200 لتر سولار لإعادة بيعها بالسوق السوداء، ومحضرا جنح بركة السبع وشبين الكوم ضد أصحاب محلات لتجارة السلع الغذائية لقيامهم ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، ومحضر آخر جنح بركة السبع ضد المدير المسئول عن ثلاجة لتجارة وحفظ اللحوم لحيازته كمية قدرها 320 كجم كبدة بقري مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير محضريّ جنح منوف ضد أصحاب مخابز بلدية للتصرف فى كمية قدرها 84 شيكارة دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء.

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