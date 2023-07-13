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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جولة مفاجئة لمحافظ القاهرة بحى عابدين لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال الجولة المفاجئة

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة مفاجئة بحي عابدين لمتابعة مستوى تقديم الخدمة للمواطنين.

كما تفقد محافظ القاهرة المركز التكنولوجي النموذجي الذى يخدم المواطنين بالحي والذى تمت إقامته فى إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لإنشاء مراكز لتطوير الخدمات، وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة للمواطنين يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.

وأكد محافظ القاهرة أن خدمة المواطن تأتى على رأس أولويات المحافظة، مشددًا على رئيس الحى وجميع  العاملين بالمركز التكنولوجي، بسرعة فحص مشاكل المواطنين والرد عليها وإنجازها في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات المطلوبة فى إطار القانون.

وكان أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عن تنظيم أكبر حدث رياضي يتم علي أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح يوم الجمعة المقبل.
وأكد محافظ القاهرة أن هذا الماراثون يأتي فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي 1054، مشيرًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية .
وأضاف أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية.

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جولة مفاجئة حي عابدين محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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