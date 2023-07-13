شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية بمعاهد فلسطين

تقدم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بخالص التهاني والتبريكات لأوائل شهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد فلسطين للقسمين العلمي والأدبي، معربًا عن خالص شكره لأولياء أمورهم الذين بذلوا مزيدًا من الجهد حتى يصل أبناؤهم إلى هذه المراكز الأولى، متمنيًا للطلاب مزيدًا من التفوق في المرحلة الجامعية، ليكونوا خير معين لدينهم ووطنهم.

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نتيجة الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية لمعاهد فلسطين الأزهرية الستة للعام الدراسي 2022-2023م، بقسميها العلمي والأدبي.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي لمعاهد فلسطين 93.95%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي ‏‏81.08 % بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 89.5%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم ‏‏430 طالبًا وطالبة.

وحصلت على المركز الأول في القسم العلمي عبير منير الدريملي، معهد فتيات غزة، بمجموع 630 بنسبة (96.92٪)، وحصل على المركز الثاني الطالب إسماعيل علي سالم، معهد شمال غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، وحصلت على المركز الثاني مكرر سارة علاء غبون، معهد فتيات غزة، بمجموع 629 بنسبة (96.77٪)، بينما حصل على المركز الرابع حبيب وسام أبوحميدان، معهد شمال غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%)، كما حصلت على المركز الرابع مكرر شهد حماد طافش، معهد فتيات غزة بمجموع 626 بنسبة (96.23%).

كما حصل على المركز الأول في القسم الأدبي شاكر محمد أبوعجوة، طالب بمعهد غزة، بمجموع 555 بنسبة (94.07%)، وحصلت على المركز الثاني لما علاء سرور، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 544 بنسبة (92.20%)، بينما حصلت على المركز الثالث أدب هاني الحافي، بمعهد شمال غزة، بمجموع 540 بنسبة(91.53%)، في حين حصلت على المركز الرابع ملك حسن صباح، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 538 بنسبة (91.19%)، وجاءت في المركز الخامس مريم عمر الجبالي، بمعهد فتيات غزة، بمجموع 535 بنسبة (90.68%).

وتيسيرًا على الطلاب وجه وكيل الأزهر بنشر نتيجة الطلاب على بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=240