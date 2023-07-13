ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصر ثقافة الغردقة يواصل مبادرة "ابدأ حلمك" بمحاضرات السيناريو والتصوير السينمائي

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

يواصل قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات مشروع "ابدأ حلمك السينما بين ايديك" والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، لأبناء محافظة البحر الأحمر، ويستمر حتى 13 يوليو الحالي بمكتبة مصر العامة.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني محاضرة  بعنوان "مبادئ السيناريو السينمائي"، حاضر فيها السيناريست عصام حلمي عن أساسيات ومبادئ كتابة السيناريو، بداية من تحويل القصة أو الرواية إلى سكريبت أو سيناريو فنى بم يتضمن من مشاهد تعكس رؤية الكاتب ويجسد أفكار المخرج على الورق. 

 فيما تناولت المحاضرة الثانية "مبادئ التصوير السينمائي" والتي حاضر فيها مدير التصوير زايد نايف متحدث عن أنواع الكادرات السينمائية وكيفية التقاط بشكل فنى يعكس رؤية المصور لتوجيه الجمهور لهدف معين و شرح الطرق الفنية لتشكيل الأجسام والكتل داخل الكادر الفني.

أما عن ثالث أيام الفعاليات، فقد واصل السيناريست عصام حلمى تقديمه للورشة بمحاضرة عن كتابة السيناريو بشكل احترافي وتكوين المشاهد بين الخارجي والداخلي حسب تداعيات الحوار الذى يخلق بدوره الرؤية الفنية للمخرج وسط مناقشات بين الحضور لدراسة تقنيات الكتابة الفنية فى لغة الحوار والسيناريو.

 كما واصل مدير التصوير زايد نايف الورشة الإبداعية فى فن التصوير كعنصر أساسي من أساسيات عناصر السينما حول متحدثا عن أنواع الاضاءات واسقاطاتها الفنية على الأجسام وما يعبر عنه كل نوع، واستخدامات حركة الكاميرا منذ بدايتها ومراحل تطورها لخدمة الصورة التي يلتقطها المصور بشكل فنى جمالي.

جدير بالذكر أن مشروع فنون السينما "بدأ حلمك السينما بين يديك"، هو مشروع ثقافي يقدم بإشراف عام للفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

IMG-20230713-WA0034
IMG-20230713-WA0034
IMG-20230713-WA0035
IMG-20230713-WA0035
قصر ثقافة الغردقة ابدأ حلمك السينما بين إيديك إبدأ حلمك قصور الثقافة محافظة البحر الأحمر السيناريو السينمائي السيناريست عصام حلمي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

ضبط المتهمين بقتل تاجر خردة بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى