قصر ثقافة الغردقة يواصل مبادرة "ابدأ حلمك" بمحاضرات السيناريو والتصوير السينمائي

يواصل قصر ثقافة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، فعاليات مشروع "ابدأ حلمك السينما بين ايديك" والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، لأبناء محافظة البحر الأحمر، ويستمر حتى 13 يوليو الحالي بمكتبة مصر العامة.

تضمنت فعاليات اليوم الثاني محاضرة بعنوان "مبادئ السيناريو السينمائي"، حاضر فيها السيناريست عصام حلمي عن أساسيات ومبادئ كتابة السيناريو، بداية من تحويل القصة أو الرواية إلى سكريبت أو سيناريو فنى بم يتضمن من مشاهد تعكس رؤية الكاتب ويجسد أفكار المخرج على الورق.

فيما تناولت المحاضرة الثانية "مبادئ التصوير السينمائي" والتي حاضر فيها مدير التصوير زايد نايف متحدث عن أنواع الكادرات السينمائية وكيفية التقاط بشكل فنى يعكس رؤية المصور لتوجيه الجمهور لهدف معين و شرح الطرق الفنية لتشكيل الأجسام والكتل داخل الكادر الفني.

أما عن ثالث أيام الفعاليات، فقد واصل السيناريست عصام حلمى تقديمه للورشة بمحاضرة عن كتابة السيناريو بشكل احترافي وتكوين المشاهد بين الخارجي والداخلي حسب تداعيات الحوار الذى يخلق بدوره الرؤية الفنية للمخرج وسط مناقشات بين الحضور لدراسة تقنيات الكتابة الفنية فى لغة الحوار والسيناريو.

كما واصل مدير التصوير زايد نايف الورشة الإبداعية فى فن التصوير كعنصر أساسي من أساسيات عناصر السينما حول متحدثا عن أنواع الاضاءات واسقاطاتها الفنية على الأجسام وما يعبر عنه كل نوع، واستخدامات حركة الكاميرا منذ بدايتها ومراحل تطورها لخدمة الصورة التي يلتقطها المصور بشكل فنى جمالي.

جدير بالذكر أن مشروع فنون السينما "بدأ حلمك السينما بين يديك"، هو مشروع ثقافي يقدم بإشراف عام للفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية، ويقام بالتعاون مع فرع ثقافة البحر الأحمر، برئاسة سوسن عبد الرحيم، التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي.

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