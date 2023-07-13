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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تستعد للحملة القومية الثانية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية

الحمى القلاعية
الحمى القلاعية

أكد الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، استعداد قطاعات وإدارات المديرية على مستوى مراكز المحافظة، لتنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2023، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والمقرر انطلاقها السبت القادم.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

وأضاف " أنور" ، أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمقابل رمزي، مطالبا المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

تنفيذ فعاليات الحملة القومية الثانية محمد حمدى زكى لتحصين الحمى بالغربية

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