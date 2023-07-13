بالأسماء.. إصابة 7 فى انقلاب سيارة نقل جنوب البحر الأحمر

أصيب، صباح اليوم الخميس، 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسى علم إدفو جنوب البحر الأحمر.

كان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالكيلو 5 طريق مرسى علم إدفو، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من حمادة صدقى عبدالباقي، 35 سنة، "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم"، أحمد حسن عبدالمجيد، 35 سنة، "نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم"، ياسر عبدالناصر عبدالحليم، 37 سنة، "اشتباه كسر بالذراع اليسرى"، أحمد سيد بكر، 34 سنة، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، بدر عنتر عبدالمجيد، 37 سنة، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، حسن محمد عوض، 36 سنة، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، طارق مصطفى محمد، 21 سنة، "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".