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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"آداب القناة" تحتفل بتخريج 228 طالبا بالدفعة الأولى لبرنامج الترجمة الفورية

آداب القناة
"آداب القناة"

احتفلت كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس بتخريج الدفعة الأولى،  لطلاب برنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، بقصر ثقافة الإسماعيلية.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور عادل السعدني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وإشراف تنفيذي الدكتور جمال زاهر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد التهامي منسق عام البرامج المميزة.

شهد الحفل اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، والدكتور سامي هاشم عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بالمجلس، ووكلاء الكلية  ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

وفي بداية كلمته قدم الدكتور ناصر مندور التهنئة للخريجين وأولياء أمورهم،  لوصولهم إلى هذا اليوم  بعد سنوات من الجهد والعمل، واصلاً  الشكر لإدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس بها لمجهوداتهم مع الطلاب خلال الفترة الدراسية، مُشيراً إلى أن دور الجامعة يرتكز على  تقديم الدعم والرعاية للطلاب وتأهيلهم ليكونوا قادرين على تولي المسئولية، وخوض المنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح على المستوى الشخصي والعملي .

ومن جانبه أفاد الدكتور عادل السعدني أن النسبة العامة للنجاح بالدفعة بلغت 
% 100 ، حصل 40 % منهم على تقدير عام ممتاز، مما يعكس تميز الدفعة وتفوق طلابها ونجاح البرامج المميزة بكلية الآداب في تحقيق أهدافها ، مُتمنياً للخريجين التوفيق ، مُطالباً بالسعي الجاد نحو تطبيق ما درسوه بالكلية على أرض الواقع ، من خلال الاندماج السريع في أسواق العمل التي تُرحب دوماً بالطلاب ذوي المهارات اللغوية .

وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين، وتسليمهم دروع التخرج، وقدم الطلاب الشكر والتقدير لإدارة الجامعة وللكلية على دعمهم الكامل لهم خلال 4 سنوات من الدراسة .

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